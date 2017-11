In Lichtaart dreigde een man gasflessen tot ontploffing te brengen. Hij verschanste zich gisteren in de late namiddag aan de Poederleesteenweg in een tuinhuis. Politie en brandweer kwamen ter plaatse. De man zou ook vuur gemaakt hebben. Het zou niet de eerste keer zijn dat de man problemen veroorzaakte. Mogelijk zou hij psychische problemen hebben. De politie probeerde eerst op de man in te praten. Toen dat niet lukte ging de politie naar binnen en overmeesterde de man.