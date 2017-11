Sinds vorige week donderdag kan je op afspraak terecht in het nieuwe gemeentehuis in Laakdal. Op die manier hoef je niet in de rij te staan en hebben de medewerkers van de gemeente Laakdal de tijd om je dossier grondig voor te bereiden. Een afspraak maken is makkelijk. Je kan het online, per telefoon of aan de onthaalbalie in het nieuwe gemeentehuis.

Je hoeft niet voor alles een afspraak te maken. Aan de centrale onthaalbalie kan je terecht voor huisvuilzakken, cadeaucheques Laakdal Schenkt, het afhalen van aangevraagde documenten, het binnenbrengen van documenten, informatie over en inschrijven voor vrijetijdsactiviteiten. Naast de gemeentelijke en OCMW-diensten vind je ook de bibliotheek, het wijkkantoor van de politie, de buitenschoolse kinderopvang, en vanaf 6 december zit ook bpost onder het dak van het nieuwe gemeentehuis.