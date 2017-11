In Kasterlee vraagt oppositiepartij N-VA om de gratis ondergrondse parking van het nieuwe ontmoetingscentrum altijd open te stellen voor automobilisten en niet alleen voor gebruikers van het ontmoetingscentrum. N-VA stelde vast dat de parking weinig gebruikt wordt. Volgens burgemeester Ward Kennes is het gebruik van de parking geregeld naar aanleiding van een overeenkomst met de BTW. Kasterlee kan 1,8 miljoen euro aan BTW recupereren, maar dan moet het gebruik van de ondergrondse parking gelinkt zijn aan het ontmoetingscentrum. Iedereen die in het ontmoetingscentrum een vergadering bijwoont of iets gaat drinken kan er gratis parkeren.