Het Kempens Landschap heeft sinds april 2015 23 hectare open ruimte rond de industriezone van Umicore in Olen in erfpacht. In de lente van dit jaar werden al enkele kleinere werken uitgevoerd. De omheiningen die op verschillende plaatsen in de bomen waren gegroeid werden verwijderd. Op één van de weilanden werd vorige week een historische poel hersteld. De poel werd opnieuw uitgegraven met zachte oevers. Nu kunnen daar verschillende soorten amfibieën en vogels hun intrek innemen. De uitgegraven grond werd op de rand van het perceel gelegd. De komende maanden wordt langs deze strook nog een wandelverbinding aangelegd, waarlangs men het gebied kan verkennen.