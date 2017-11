De civiele bescherming ontmantelden vrijdagnamiddag de gigantische cannabisplantage, die donderdag ontdekt werd in een loods aan Turfputten in Olen. De brandweer werd toen opgeroepen voor een brand in de Nijverheidsstraat in Oevel, maar het ging om een containerbrand op het bedrijventerrein in Olen. Tijdens het blussen ontdekten de brandweermannen dat er tussen de container en het aanpalende loods een verbindingsdeur was gemaakt. Daar troffen ze een professionele cannabisplantage aan. Het gaat om minstens 8.000 planten.