De raadkamer in Turnhout verwees het dossier tegen een man van 29 uit Mol naar de correctionele rechtbank. Hij moet zich verantwoorden voor doodslag voor een man uit Neerpelt, opzettelijke slagen en verwondingen aan een minderjarig meisje en het bezit van cocaïne. De Mollenaar ging op 30 oktober vorig jaar compleet door het lint toen een meisje hem had afgewezen. Toen de Neerpelte klant het personeel wilde helpen, werd hij doodgestoken met een vleesmes. Ook de minderjarige dochter van de uitbater raakte in het tumult gewond. Wanneer de zaak door de strafrechter wordt behandeld, is nog niet bekend.