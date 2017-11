In de Meerhoutse gemeenteraad zetelt de N-VA fractie de laatste 13 maanden van deze legislatuur met vier in plaats van vijf verkozenen. Zowel Bart Nelissen als Filip Monsieurs namen ontslag als gemeenteraadslid. Voor de opvolging van Nelissen bedankten 8 N-VA'ers die in 2012 deel uitmaakten van de Meerhoutse N-VA-lijst. Enkelen zijn verhuisd uit Meerhout, anderen toonden geen interesse meer. Nelissen wordt vervangen door Frank Willems. Hij legde maandagavond de eed af als gemeenteraadslid. Voor de vervanging van Filip Monseurs bleven nog maar 2 kandidaten meer over, maar geen van beiden toonden interesse.