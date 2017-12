In het centrum van Mol voert het gemeentebestuur vanaf 11 december een proefopstelling éénrichtingsverkeer in. Er wordt onderzocht of éénrichtingsstraten de leefbaarheid in de buurt kan verhogen, de veiligheid van de zwakke weggebruikers kan verbeteren en tegelijk de bereikbaarheid van het centrum garandeert. De Gasstraat, Gasthuisstraat, Vennestraat en een gedeelte van de Doornboomstraat worden éénrichting. Na een maand wordt de proefopstelling geëvalueerd.