In het gloednieuwe Olense woonzorgcentrum Zilverlinde worden 14 kamers uitgerust met een zogenaamde slimme sensor. Het apparaat, dat tegen het plafond wordt gehangen, lijkt een beetje op een rookmelder maar kan veel meer. Als bv. een bewoner 's nachts zijn bed verlaat om naar het toilet te gaan, registreert de sensor dat. Als de bewoner niet binnen de geprogrammeerde tijd de badkamer verlaat, geeft het systeem een alarm aan het verplegend personeel. Zij kunnen dan meteen via een camera zien of er iets aan de hand is. De sensor moet het leven van bewoners en medewerkers van het woonzorgcentrum aangenamer maken. De technologie vindt haar oorsprong in de bewakingssector maar kan dus ook perfect toegepast worden in de zorg. Het project krijgt bijna 50.000 euro steun uit het provinciaal zorginnovatiefonds.