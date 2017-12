Vanaf zondag gaat een nieuwe dienstregeling voor de treinen. Het treinaanbod van en naar de Kempen breidt hierdoor lichtjes uit. De trein tussen Mol en Hasselt rijdt op zaterdag voortaan elk uur in plaats van om de twee uur. Vanuit Mol vertrekt er op ­zondagavond een extra studenten­trein via Geel, Lier en Mechelen naar Leuven. Vanuit Brussel-Zuid rijdt er tijdens de avondspits op weekdagen een extra piekuurtrein via Geel naar Mol. De piekuurtrein 's ochtends tussen Herentals en Lier rijdt verder door tot in Antwerpen-Centraal.