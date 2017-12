Zaterdagavond net voor middernacht brak een uitslaande brand uit in de lagere school van het St-Jan Berchmanscollege in Mol. De klaslokalen bleven wel gevrijwaard. De brand brak uit in een overdekte doorgang ter hoogte van de Sint-Jan Berchmansstraat. De ruimte werd gebruikt voor opslag van afvalcontainers en oud schoolmateriaal. De doorgang brandde uit. Wel is er rookschade in de turnzaal en de leraarskamer die in de buurt van de doorgang lagen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Volgens de schooldirecteur kunnen er maandag wel lessen plaatsvinden op school. De doorgang wordt wellicht wel afgesloten tot er zekerheid is over de stabiliteit.