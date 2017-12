Twee mensen raakten zwaargewond bij een verkeersongeval op de E313 ter hoogte van Oevel. Zondagochtend iets over zes reed een wagen met hoge snelheid achteraan in op een andere wagen. De inzittenden van de aangereden waren onderweg naar de Zwarte Markt in Tessenderlo en de auto zal volgeladen met gezelschapsspelen om te verkopen. Die lading werd naar voren gekatapulteerd. De bestuurder die het ongeval veroorzaakte reed vermoedelijk te snel maar bleef ongedeerd.