In Mol werd de Kerstmarkt op het Rondplein en de Corbiestraat stopgezet. Er wordt voor zondagnamiddag een storm verwacht van 6 beaufort met windsnelheden tot 85 km per uur. De Kerstmarkt bestaat uit talrijke kleinere tenten en één grotere tent. Volgens de brandweer is het in die weersomstandigheden niet veilig voor de talrijke bezoekers in en rond die tenten. De burgemeester van Mol Paul Rotthier besloot daarom om de Kerstmarkt op het Rondplein en de Corbiestraat met onmiddellijke gang stop te zetten. Standhouders kregen het verzoek om hun activiteiten te staken en op te ruimen. Bezoekers werden gevraagd om de marktzone te verlaten.