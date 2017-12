In het Laakdalse Groot-Vorst werd zondag 10 december omstreeks 4u25 ingebroken in het Chirolokaal. Twee verdachten staan op de beelden. Herken je deze personen in combinatie met lichaamsbouw of andere kledij? Of heb je iets verdachts gezien. Alle informatie is welkom bij de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout op 014/56.47.00 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.