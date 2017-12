Kasterlee schaft de zogenaamde activeringsheffing af op onbebouwde percelen. De gemeente was dit decretaal verplicht van 1 januari 2012. Het decreet legde twee verplichte termijnen van drie jaar op en die zijn nu voorbij. Het college van burgemeester en schepenen is niet overtuigd dat er met dergelijke heffing meer betaalbare bouwgronden op de markt komen. Daarom besliste het schepencollege om deze belasting stop te zetten met ingang van 1 januari 2018. Dat zegt schepen van Financiën Gert Storms. Na de afschaffing van de belasting op drijfkracht in 2013, is dit de tweede belasting die afgeschaft wordt tijdens deze legislatuur.