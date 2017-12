Op dinsdag 12 december moesten normaal de rioleringswerken aanvangen op het kruispunt van de Geelseweg met Gerheiden in Olen. Door het slechte weer zijn deze uitgesteld naar januari. De precieze datum wordt later bekendgemaakt. Na de kerstvakantie start ook de eerste fase tussen Punt en Velveken in Geel. Eerst gaan de nutsmaatschappijen aan de slag en zij hebben drie maanden nodig voor de werkzaamheden. Er geldt van dan éénrichtingsverkeer vanaf het kruispunt met de Antwerpseweg.