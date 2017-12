De eerste 510 inwoners van Laakdal die zich registreren kunnen een gratis SMS-vervoersticket van vervoersmaatschappij De Lijn voor oudejaar krijgen. Ook tijdens oudejaarsnacht brengen de chauffeurs van De Lijn je veilig naar je bestemming en weer thuis. In Laakdal rijdt buslijn 406 het traject van Vorst-Meerlaar, Vorst-Centrum, Veerle, Eindhout, Geel en terug. Meer info over de dienstregelingen en reiswegen vind je op de website van De Lijn op de pagina van oudejaar. Je kan je ticket ook gewoon kopen bij de chauffeur aan 3 euro of per SMS. Heb je op oudejaarsavond zelf nog vragen over jouw rit, dan kan je tot 4 uur 's nachts De Lijn contacteren via facebook, twitter of Instagram.