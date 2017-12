Vrijwilligers van Beweging.net stonden zaterdagvoormiddag in de inkomhal van supermarkt Delhaize in Kasterlee soep uit te delen aan winkelende mensen. Iedereen mocht een vrije gift deponeren in de collectebus. Het geld gaat naar het goede doel 'Welzijnszorg - Samen tegen armoede'. Want 1,7 miljoen Belgen heeft een te klein inkomen om maandelijks rond te komen.