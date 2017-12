Bij een ongeval op het kruispunt van de Varendonksebaan en de Grote Steenweg in Laakdal raakte zondagochtend een vrouw zwaar gewond. De aanhangwagen van een jeep begon door het gladde wegdek te slingeren. Twee andere wagens konden het gevaarte nog ontwijken, maar de betrokken bestuurster niet. Ze zat gekneld in haar wagen en liep zware verwondingen op. Het slachtoffer was niet in levensgevaar.