N-VA en Open Vld slaan Kasterlee de handen in elkaar en gaan met 1 lijst naar de kiezer bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. N-VA-Open Vld maakt ook meteen 4 namen van hun lijst bekend. Jeroen Van de Water, voorzitter van N-VA Kasterlee, trekt de lijst. Fons Brosius, OCMW-raadslid voor Open Vld , duwt de lijst. Op 2 staat Rita Thijs, gemeenteraadslid voor Open Vld, en op 3 Kris Goossens, fractieleider voor N-VA in Kasterlee en provincieraadslid.

Van de Water: “Onze slogan is ‘samen sterker voor u’. Als je in een gemeente iets wil realiseren, is samenwerking essentieel. De voorbije jaren hebben wij als N-VA altijd zeer goed kunnen samenwerken met Open Vld, en ook na de verkiezingen van 14 oktober zou Open Vld onze eerste gesprekspartner geweest zijn, dus kiezen wij voor duidelijkheid naar de bevolking toe en zetten zowel wij als Open Vld onze beste mensen samen op 1 lijst. Wij willen de inwoners van Kasterlee geen versnipperd politiek veld geven waar een kat haar jongen niet meer in kan vinden. Wij willen 1 lijst naar voor schuiven die HET alternatief gaat bieden voor al onze burgers die na meer dan 40 jaar alleenheerschappij van CD&V toe zijn aan een andere vorm van politiek.”

Rita Thijs: “Een goede mix van verschillende visies en inspraak in het bestuur zorgt voor een evenwichtiger en correct beleid. N-VA en Open Vld blijven daarom hun eigenheid en identiteit behouden, ook na de verkiezingen. Het is nooit gezond dat een politieke partij voor 100% de touwtjes in handen heeft zoals in Kasterlee al jaren het geval is. Het is tijd om samen een sterk alternatief aan te bieden aan onze inwoners. De gemeente van de toekomst ziet er totaal anders uit als vandaag en daar willen wij in 2018 actief aan gaan werken. Samen staan we sterk om een nieuwe visie op de toekomst waar te maken.”

Kris Goossens vult aan: “Een nieuwe visie op de toekomst is dringend nodig in onze gemeente. Stilstaan is achteruitgaan. Samen met Open Vld willen wij een team vormen dat onze gemeente kan loodsen naar een andere, nieuwe en betere samenleving die optimaal gebruik maakt van de snelle evoluties in onze maatschappij."

Fons Brosius besluit: “De samenwerkingslijst tussen N-VA en Open Vld staat voor een nieuw politiek tijdperk in onze gemeente, ten dienste van de burger. Wij gaan voor een bestuur waarbij de mening en het belang van elke inwoner van Kasterlee, Tielen én Lichtaart telt. ‘N-VA – Open Vld ’, samen sterker voor u!”