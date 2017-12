Koperfabrikant Aurubis investeert ruim 100 miljoen euro in zijn vestiging in Olen. Daar wordt een installatie gebouwd die toelaat in koper de aanwezige edele metalen als goud en zilver te winnen zonder gebruik van vuur of elektriciteit, maar wel via vloeistoffen. De investering levert 60 directe banen op. Eind 2021 moet de nieuwe fabriek opgestart zijn.