Naar jaarlijkse traditie trekken de kinderen in Laakdal er op uit om Nieuwjaar te zingen. Dit jaar kan dat op zaterdag 30 december in plaats van zondag 31 december. De traditie zegt dat, wanneer 31 december op zondag valt, er zaterdag 30 december gezongen wordt. Vroeger was het zo dat er niemand thuis was op zondagochtend, omdat iedereen dan naar de kerk ging.