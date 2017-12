De plannen voor een nieuw gezamenlijk containerpark van de gemeenten Lille en Kasterlee worden stilaan concreet. Dat moet komen vlakbij de grens tussen Poederlee en Lichtaart langs de N134 zodat het centraal gelegen is. Op dinsdag 9 januari plant de gemeente Kasterlee een informatieavond in het gehucht Achterlee. Dessel en Retie hebben al 5 jaar zo’n gezamenlijk containerpark en intercommunale IOK is voorstander als het over kleinere gemeenten gaat.