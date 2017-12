Door werkzaamheden is de bib van Meerhout tijdens de eerste 14 dagen van januari gesloten. De vloer wordt geëgaliseerd, er worden vasttapijttegels bevestigd en alle boekenrekken en boeken in de jeugdafdeling krijgen een nieuwe plaats. Het inleveren van de boeken kan altijd via de inleverbox. Vanaf 15 januari is de bib van Meerhout weer open.