2017 was een gitzwart jaar voor de Kempen op het vlak van dodelijke verkeersslachtoffers. In totaal vielen er 28 slachtoffers, waarvan 3 in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. De meeste doden waren te betreuren bij fietsers op de weg. Vorig jaar vielen er 19 verkeersslachtoffers. 2015 was een rampjaar met 32 dodelijke slachtoffers in het verkeer. Dit jaar kwamen in totaak 9 fietsers om, 8 automobilisten en zes motorrijders. De zwaarste tol viel bij het dramatisch ongeval op de Turnhoutsebaan in Kasterlee ter hoogte van het kruispunt met Kleinrees en Vekemans. Drie fietssters van een club uit Retie kwamen half mei daar na een aanrijding met een Nederlandse wagen om het leven.