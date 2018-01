In de nacht van zaterdag op zondag werd een cannabisplantage gevonden in een loods een Lammerdries in Olen. De plantage bestond uit zo'n 15000 oogstrijpe planten. De lokale politie werd opgeroepen voor een ruzie in een woning vlakbij de loods. Tijdens deze interventie roken de agenten een cannabisgeur. Later bleek die afkomstig te zijn van het magazijn. Voorlopig is niemand opgepakt. De loods werd verhuurd. Verder onderzoek moet meer bijzonderheden aan het licht brengen.