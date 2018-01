Twee mensen raakten woensdag rond het middaguur lichtgewond op de Nieuwe Baan in Laakdal toen een boom op een auto viel. Ze zaten in de wagen en werden naar het ziekenhuis gebracht. Het stormweer dat over de Kempen raasde was de boosdoener. De Brandweerzone Kempen kreeg bijna 100 oproepen binnen door het stormweer. Veelal over weggewaaide takken en dakpannen.