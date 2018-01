Kasterlee heeft een primeur voor haar politiepost. De eerste vrouwelijke wijkagente in de gemeente startte op maandag 8 januari 2018. Inspecteur Lieve Dekkers is 39, woont in Geel en neemt de wijk 'Tielen en Rielen' als werkgebied voor haar rekening, samen met inspecteur Patrick Vennekens. Burgemeester Ward Kennes zegt dat een vrouwelijke agente een positieve invloed gaat hebben op de werking en de dienstverlening aan de bevolking.