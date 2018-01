In Veerle-Laakdal gaat een aannemer in opdracht van Proximus de nutsleidingen vernieuwen in Vossenberg vanaf huisnummer 56 tot 72. Omdat het kruispunt Vossenberg-Klaverhoeve ook is opgenomen in deze werken, worden ze opgesplitst in twee fasen. De aannemer beslist zelf welke fase eerst zal worden uitgevoerd, afhankelijk van het beschikbare materiaal en signalisatie. De werken duren ongeveer 15 werkdagen, zolang het weer het toelaat en ze starten volgende week maandag.

Fase 1 wordt uitgevoerd met verkeerslichten en loopt vanaf Vossenberg 56 tot nummer 62. Om de veiligheid voor weggebruikers te garanderen zal de doorsteek Vossenberg – Klaverhoeve (richting Tessenderloseweg) worden afgesloten tijdens deze fase. Verkeer komende vanaf Vossenberg, Riemortelseweg kan tijdens deze fase dus niet linksaf, maar zal verplicht richting Diestsebaan gestuurd worden.

Fase 2 wordt eveneens uitgevoerd met verkeerslichten vanaf huisnummer 62 tot en met huisnummer 72. Tijdens deze fase zal de doorsteek Vossenberg – Klaverhoeve terug geopend zijn voor alle verkeer.