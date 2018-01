De onderzoeksrechter van Turnhout hield een man van 31 aan. Hij wordt verdacht van de moord op zijn Mexicaanse vriendin. De man stak dinsdagochtend tijdens een ruzie zijn partner van 32 met een mes in hun woning in de Monseigneur Heylenstraat in Kasterlee. De vrouw raakte zwaargewond en werd door de dader naar het ziekenhuis van Herentals gevoerd. Reanimatiepogingen mochten niet meer baten. De vrouw stierf in het ziekenhuis. Vrijdag verschijnt hij voor de raadkamer. Het koppel heeft twee jonge kinderen. De meisjes van 6 en 2 worden opgevangen door familie.