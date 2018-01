De partij ProLaakdal beloonde donderdagochtend de schoolkinderen van GBS Eindhout, VBS Meerlaar en De Wissel die met een fluohesje aankwamen met fluo armbandjes. Volgende week trekt men naar de schoolpoorten van VBS Groot-Vorst, De Wijngaard en De Schans/’t Schanske. Prolaakdal is helemaal overtuigd dat je in de donkere wintermaanden zichtbaar moet zijn in het verkeer. En sensibiliseringsacties rond zichtbaarheid blijven nodig, dat vindt ook schepen van mobiliteit en verkeersveiligheid Frank Sels. Jammer genoeg wordt dit dikwijls nog vergeten waardoor kinderen extra kwetsbaar zijn. Met een fluohesje en duidelijke fietsverlichting verlagen de kinderen het risico om in een ongeval betrokken te worden. Als ze niet genoeg opvallen in het donker, lopen zij extra risico op verkeersongevallen.