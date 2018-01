Op de Turnhoutsebaan in Kasterlee worden ter hoogte van het kruispunt Kleinrees-Vekemans verkeerslichten geplaatst. De lichten komen er naar aanleiding van het dodelijk ongeval met drie fietsers vorig jaar. Momenteel worden de werken aan de nutsleidingen afgerond. De effectieve plaatsing van de lichten is voorzien tegen half februari. Voor auto’s gaan de lichten gestuurd worden via sensoren. Voor fietsers komt er een drukknop. Tijdens de werken blijven Kleinrees en Vekemans wel bereikbaar voor het verkeer. Voor fietsers wordt een aparte rijstrook voorzien tijdens de werken. In de omgeving van de werkzone geldt tijdelijk een snelheidsverlaging naar 50 km/uur.