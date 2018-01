Alle beschikbare combitickets voor het muziekfestival Gladiolen zijn verkocht,alsook de camping is uitverkocht. Voor het festival kun je nu nog enkel dagtickets online en op de voorverkoopadressen kopen voor enkel vrijdag. Voor zaterdag kan je nog dagtickets enkel in de lokale voorverkoopadressen kopen. Waaronder Café 't Dorp, Boekel 10, Dagbladhandel De Gazet Van Oewele, Pastoor Van Looystraat 1a en Dagbladhandel Verdonck, Lichtaartseweg 118 allen in Olen. Gladiolen vindt plaats op vrijdag 18 mei en zaterdag 19 mei. Met op vrijdag ondermeer School is cool en Intergalactic lovers en op zaterdag The Lighthouse, Gers Pardoel, Absynthe Minded en Bart Peeters.