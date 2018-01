Vanaf dinsdag 16 januari is er door herstellingswerken aan een verzakking in het wegdek aan het kruispunt Olensteenweg met de Heidestraat in Lichtaart enkel wisselend verkeer ter plaatse mogelijk. In afwachting van de definitieve herstelling, worden eerst de grachten geruimd zodat de afwatering van de droogzuiging in de toekomst goed kan verlopen. Omwille van de verkeersveiligheid aan het kruispunt tijdens de werken, werd de Heidestraat al afgesloten voor verkeer. Vanaf maandag 5 februari wordt de Olensteenweg voor twee weken afgesloten voor al het doorgaand verkeer. Enkele nieuwe betonvakken worden aangelegd en de inbuizingen kunnen vervangen worden. Bewoners van de Olensteenweg gaan beperkt moeten omrijden om hun huis te bereiken. Voor fietsers wordt een kleine omleiding voorzien.