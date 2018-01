5 trajectcontroles komen er tegen de zomer van dit jaar in Laakdal. 3 in Veerle en 2 op invalswegen naar Klein-Vorst. Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat de klassieke flitspalen vervangen door ANPR-camera's die ook nummerplaten kunnen lezen. Het Laakdalse gemeentebestuur reageert tevreden, want op de 5 trajecten wordt er nog te vaak te snel gereden.