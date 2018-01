Meerhoutenaar Stef Vandeweyer selecteerde zich voor de Olympische Winterspelen in Zuid Korea. De spelen vinden van 9 tot en met 25 februari plaats. De snowboarder van 18 veroverde zijn ticket naar de Spelen doordat hij in de kwalificatie top 40 staat. Die geeft recht op een startplaats. Officieel moet het nog bevestigd worden door het BOIC. Stef Vandeweyer komt dan uit op de slope style en in de Big Air.