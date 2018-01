De twee dames op de foto worden verdacht van diefstal van een geldbeugel uit een handtas die in een winkelkar lag. De feiten dateren van dinsdag 16 januari om 13u52 in het warenhuis Okay aan de Bevrijdingslaan in Meerhout. Herken je deze twee personen of één van hen. Heb je nuttige tips? Laat het weten aan de lokale politie op 014/56.47.00 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.