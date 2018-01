De spontane staking van de arbeiders van maaltijdenproducent Culinor-Vaco's Kitchen in Lammerdries Olen werd opgeschort. De activiteiten worden vandaag opgestart. Dat melden de directie en de socialistische vakbond. Gisteren legden de arbeiders massaal het werk neer omdat de directie plannen had om een betaalde pauze om te zetten naar een onbetaalde pauze. Bovendien vroeg de directie nog meer flexibiliteit van de arbeiders. Meer flexibiliteit betekent op termijn ook dat er geen overuren meer uitbetaald gaan worden. Het overleg tussen de vakbonden en de directie vond gisterennamiddag plaats. Daaruit blijkt dat de vakbonden voorlopig hun slag thuishaalde. De plannen van de directie zijn in de koelkast gestoken. Volgens de socialistische vakbond is het mogelijk dat de directie een verzoening in Brussel gaat aanvragen. De vestiging in Olen telt 120 arbeiders. De bedienden staakten niet.