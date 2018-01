Aan de Geelseweg in Olen is dondedagochtend een appartement uitgebrand. De brand was kort maar hevig en ontstond in de keuken. De bewoner ademde rook in en werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer kon voorkomen dat de brand uitbreidde naar de andere appartementen in het gebouw. Er is daar rookschade maar waarschijnlijk kunnen de bewoners na het verluchten van het gebouw terugkeren.