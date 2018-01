Inbrekers waren woensdag op pad in Laakdal. Bij een woning aan de Toke van Nestestraat in Vorst werd een achterdeur geforceerd. In de Rode Kruisstraat werd bij twee woningen een raam aan de achterkant geforceerd en geld gestolen. Ook aan de Vogelzang vonden drie inbraken plaats. In één woning werd de achterdeur geforceerd en verdwenen geld, juwelen, parfum en horloges. Bij een andere woning drong de dader binnen via het dakterras en nam juwelen mee. Tenslotte werd bij een woning een keukenraam opengebroken. Daar geraakte de dief niet binnen. Ook in de Larumsebrugweg in Geel werd op twee plaatsen ingebroken. Uit een tuinhuis werd werkmateriaal meegenomen en uit een garage verdween een elektrische fiets.