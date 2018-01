Domein De Vesten, het feest- en seminariecomplex in Eindhout is de winnaar van de tweejaarlijkse trofee Onderneming van het Jaar van de gemeente Laakdal. Zaakvoerders Ronny Vandenbergh en Tonny Luyten investeerden vorig jaar 900.000 euro in de uitbreiding van hun complex met een Thais restaurant, 4 bijkomende zalen en 4 hotelsuites. De trofee Onderneming van het Jaar beloont een lokaal bedrijf dat de gemeente de voorbije periode extra in de kijker heeft gezet. Nadat ze enkele jaren vanuit een feesttent werkten, investeerden ze tien jaar geleden 2 miljoen euro in een stenen complex aan de Kanaalstraat in Laakdal. Met hun Domein De Vesten mikken ze vooral naar seminaries tijdens de week en feesten in het weekend.