In een nieuwbouwwoning aan Heuvelrand in Lichtaart brandde in de garage een elektriciteitskast volledig uit. Het huis zelf was nog niet bewoond. De brandweer rukte maandag om 15u00uit. De brand woedde een tijdje. De bezetting in de gang is deels vernield en de woning liep voor de rest vooral rook- en waterschade op. Niemand raakte gewond.