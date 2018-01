In Olen is het kruispunt Geelseweg - Oevelseweg voor drie weken afgesloten. Kom je van Geel of vanuit Neerbuul en wil je richting Onze -Lieve-Vrouw Olen, dan rij je best via Gerheiden. Vanuit Onze-Lieve-Vrouw Olen kan je naar Olen of Oevel rijden via Schietboom. Ga daar de Geelseweg op en volg de omleiding via Herentals.