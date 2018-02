In januari werden in het arrondissement Turnhout 16 bedrijven failliet verklaard. Vorig jaar in januari waren er dat nog 34. Dat is een daling van 53%. De Kempense cijfers volgen de Vlaamse trend, zo blijkt uit het maandrapport van handelsinformatiekantoor Graydon Belgium. De daling doet zich trouwens voor in heel de provincie Antwerpen. Waren er in januari vorig jaar nog 159 faillissementen op provinciaal niveau, dan daalt het cijfer nu naar 110. Samen met de provincie Antwerpen laat ook Oost-Vlaanderen een sterke daling noteren.