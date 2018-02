De reconstructie van de moord in de Monseigneur Heylenstraat in Kasterlee vond donderdagochtend plaats. Een man van 31 stak daar een maand geleden zijn Mexicaanse vriendin neer met een mes na een hoogoplopende ruzie. Hij bracht haar zelf nog naar het ziekenhuis maar het slachtoffer overleed aan haar verwondingen. De dader bekende de feiten maar beweerde dat hij niet de intentie had om zijn vriendin te doden. De man moest tijdens de reconstructie tonen hoe de feiten zich afspeelden.