De aanhouding van de moordverdachte van 31 uit Kasterlee werd met een maand verlengd door de raadkamer in Turnhout. De verdachte blijft bij zijn verklaring dat hij de dood van de moeder van hun twee kinderen nooit heeft gewild. De man heeft sinds de feiten zijn twee kinderen nog maar één keer gezien en dat was bij het afscheid van zijn partner, zegt zijn advocate. Hij vroeg om in het bijzijn van de kinderen zijn partner nog te kunnen zien en de onderzoeksrechter stemde toe. Het lichaam van de vrouw is intussen gerepatrieerd naar Mexico. De moeder van het slachtoffer is voor drie maanden in ons land. Zij wil ook haar kleinkinderen mee naar huis nemen. De advocate van de dader zegt dat er een herstelbemiddeling is opgestart en dat hij binnenkort de moeder gaat ontmoeten.