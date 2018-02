Een onbekende man benaderde onverwacht drie kinderen toen zij vrijdagochtend op weg waren naar basisschool De Vlieger in Kasterlee. De feiten gebeurde in de omgeving van de Kabouterberg. De persoon greep één van de kinderen langs achter bij de schouder vast. Het kind is dan luid beginnen te roepen en de belager vluchtte daarop weg. De kinderen zijn naar de school gevlucht. De school bracht politie en parket op de hoogte, maar voorlopig ontbreekt een concreet spoor. Het gemeentebestuur stelde samen met politie en parket een brief op die ze aan de verschillende schooldirecties bezorgde. In de brief werd extra waakzaamheid aangewezen. De scholen waren vrij in hun keuze om die al dan niet aan de ouders te bezorgen. De toezicht aan de scholen werd wel verhoogd.