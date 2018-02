Het Olense gemeentebestuur voerde de proefopstelling van het parkeren in de Bankloopstraat in St-Jozef Olen definitief in. De wijziging is noodzakelijk om de veiligheid in deze drukke straat te verbeteren. Parkeren in de Bankloopstraat is vanaf het P. Janssensplein tot aan Meikeverstraat aan de zuidzijde van de rijbaan, aan de kant van het kerkhof, nog altijd toegelaten, maar aan de andere kant van de rijbaan is dit verboden.