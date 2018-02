Erwin Loos komt bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen op voor CD&V in Kasterlee. Loos is de voormalige cafébaas van het parochiecentrum aan de Geelsebaan. Hij stichtte ook mee de Kastelse basketbalclub BASKAS. Erwin Loos ging onlangs met pensioen en wil zijn vrijgekomen tijd graag investeren in de lokale gemeenschap. Met zijn kennis en ervaring is hij vooral geïnteresseerd in de lokale horeca, het sportgebeuren en de vrije tijdsbeleving.