Het schepencollege van Kasterlee gaf een negatief advies voor de vestiging van het isolatiebedrijf Isofoam in de kmo-zone Kemelbeek in Tielen. Isofoam wil van Turnhout uitwijken naar de nieuwe kmo-zone en vroeg hiervoor een afwijking van de Vlarem II-norm aan. Het gemeentebestuur van Kasterlee ontving meer dan achthonderd bezwaarschriften van bewoners, die ongerust zijn over de opslag van gevaarlijke stoffen. De deputatie van de provincie Antwerpen beslist over het al dan niet toekennen van de vergunning voor Isofoam.